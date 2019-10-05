أحمد فهمي يحث متابعيه على التفاؤل



ويحل الفنان أحمد فهمي وفرقة "واما" ضيوفا فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس ، وذلك يوم الإثنين القادم.



وطرح فريق وأما مؤخرا كليب "شمس بحر"، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً منذ طرحه،ووصل إلى أكثر من مليون مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز" على موقع" يوتيوب" .



وأغنية "شمس بحر" من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الإسبانية.



وتعد الأغنية واحدة من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى" الذى تم طرح في موسم الصيف الحالى، وضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".



وتم التعاون فى الألبوم مع ممجموعة من الشعراء هم:" تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما.



كان فريق "واما" أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق "واما"، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويستعد فريق "واما" لإقامة حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، وذلك فى جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.





نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهر فى الصورة وهو يرتدي قميص باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الرمادي، وجالسا على عجلة، وعلق على الصورة قائلا: "كل شيء ممكن بمجرد اعتقادك أنك تستحق تحقيقه".