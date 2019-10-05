عادل إمام: احكموا على المسلسل بعد عرضه

انتشرت أقاويل خلال الفترة الماضية عن قيام بدوى علام نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة برفع دعوى قضائية ضد صناع مسلسل «فلانتينو»، الذى يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، وذلك لتجسيده شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، يدخل فى عدد من القصص العاطفية خلال الأحداث حسبما يتردد، وهو الأمر الذى رفضه بدوى علام وأعلن عنه، مشيرا إلى إنه يرى فى ذلك إساءة للتعليم الخاص.





وفِى تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أعرب الزعيم عادل إمام عن استغرابه من ذلك، متسائلا كيف يتم تحديد العمل ومعرفة إذا كان يسىء للتعليم الخاص أم لا، والعمل مازال فى مرحلة التصوير، وطالب الزعيم جمهوره بعدم الحكم على العمل سوى بعد مشاهدته.



