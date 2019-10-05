ابنة ميرفت أمين وحسين فهمى مريضة بـ"العصب الحائر"

أكد مصدر مقرب من الفنانة ميرفت أمين، أن ابنتها منة حسين فهمى تعرضت خلال الأيام الماضية لأزمة صحية، لإصابتها بمرض يسمى بـ «العصب الحائر»، وهذا المرض يعرضها كثيرا للغثيان، ويجعلها لا تتحرك، ولا تخرج من منزلها كثيرا.





وعلمنا أن مرض منة حسين فهمى جاء بسبب حزنها على والدتها الفنانة ميرفت أمين، التى تعرضت لالتهابات فى الأذن الوسطى، وسقطت مغشيا عليها فى أحد الشوارع القريبة من منزلها الكائن فى منطقة وادى النيل بالمهندسين، والتزمت بعدها الفراش لعدة أيام.



