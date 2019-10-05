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الأهلي يتخلص من شكاوى محمد الشناوي في معسكر أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:16 م
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الأهلي يتخلص من شكاوى محمد الشناوي في معسكر أسوان
محمد الشناوي
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محمد الصو
 
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شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأسوان صباح اليوم قلق على الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدما اشتكى نجم الفريق من معاودة آلامه.


واشتكى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، صباح اليوم من معاودة آلام الإصابة السابقة، بعدما شارك في التدريبات أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري العام.


وخضع الشناوي، لفحص مبدئي تحت قيادة خالد محمود طبيب الفريق، والذي طمأن الجهاز الفني وأكد جاهزيته للمشاركة في المباراة بشكل أساسي.


وحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الواحدة والربع موعدا لتحرك حافلة الفريق إلى ملعب أسوان، لمواجهة أسوان بالدوري العام.


ومن المنتظر أن تتحرك الحافلة إلى ملعب المباراة، عقب المحاضرة الأخيرة التي سيعقدها فايلر مع اللاعبين، على أن تصل في الواحدة والنصف.


ويحل الأهلي ضيفا على أسوان، في الثالثة عصر اليوم على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.
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