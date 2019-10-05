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توقيع بروتوكول تعاون بين مركز نظم المعلومات والحواسب وشركة نت سينك الأمريكية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:16 م
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توقيع بروتوكول تعاون بين مركز نظم المعلومات والحواسب وشركة نت سينك الأمريكية
المهندس مصطفى الصادق
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كريم وزيري
 
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وقع المهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون مع المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية.

وأشار الصادق، إلى أن توقيع البروتوكول يهدف إلي مد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمركز نظم المعلومات والحواسب بمركز للبيانات Data Center ومركز الاتصالات Call Center، وأن مركزي البيانات والاتصالات سوف يقدمان خدماتهما إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات ووحدات الإنتاج الحربي بجانب المشروعات التي يقوم بها المركز مثل (منظومة السلع التموينية، منظومة الحيازة الزراعية، منظومة الحجر الزراعي، منظومة تتبع الدواء، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الشهر العقاري، منظومة الضرائب العقارية).

من جهته، أشار المهندس تامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية أن البروتوكول يتضمن توريد وتركيب كافة الأجهزة باستخدام أحدث نظم أمن المعلومات وفق أحدث التكنولوجيات في هذا المجال بجانب الشبكات والسيرفرات وكل ما يخص البنية التحتية بالمركز، لافتًا إلي أنه سيتم الانتهاء من المشروع في خلال 6 أشهر.

يذكر أن شركة "نت سينك ورك سيلوشنز"، هي شركة امريكية متخصصة في تنقية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات وبرامج الأمن وتطبيقاته ولها فروع في عدد من دول العالم ومنها مصر.
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