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ليونيل ميسي يهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:11 م
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ليونيل ميسي يهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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يترقب فريق برشلونة الإسباني خطرًا إذا وضعته القرعة في مواجهة أي فريق إنجليزي خلال دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 


وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن برشلونة قد يحرم من ليونيل ميسي إذا لعب أمام فريق إنجليزي فوز فور تطبيق قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 


وأوضحت في تصريحات المحامي أندرو أوزبورن والذي تحدث عن الجانب الرياضي وتأثر اللاعبين والأندية بهذا القرار والمقرر أن يتم تطبيقه نهاية الشهر الجاري.

 


وقال أوزبون: "إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي ولديك سجل خال من الإدانات والجرائم، يمكنك السفر إلى المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي ما لم تشكل تهديدًا للأمن القومي.. أما إذا لم تكن من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولديك عقوبة بالحبس حتى لو كانت مؤجلة أو ألغيت، فإنك تمنع من دخول المملكة المتحدة".

 


وتابع: "هذا الأمر قد يسبب مشاكل لبعض الفرق في دوري أبطال أوروبا حال مواجهة الفرق الإنجليزية وعلى بعض الأندية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عل ذلك".

 


وتلقى ليونيل ميسي عقوبة بالحبس 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب اتهامه في قضية تهرب ضريبي.

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