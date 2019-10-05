يلا NQW مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

يلتقي فريقي توتنهام وبرايتون ضمن الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي 2019 / 2020 ، علي فالمر ، بدخل السبيرز بعد كسر وهزيمة كانت غير متوقعة في ديارة وسط جماهيره من فريق البايرن في مشوارة الأوروبي ، وسيحاول اليوم أن يعود الي مكانته في البطولة المحلية بعد الهزيمة في مباراتين والتعادل مثلهم والفوز في ثلاث مباريات فقط..





تنطلق المواجهة بين فريقي توتنهام وبرايتون في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 13:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء محمد بركات..





سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون مباشر في لقاء اليوم السبت 5 / أكتوبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون مباشر







