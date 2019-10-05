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تعيين الدكتورة ليلى شحاته رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المتابعة والجودة بالإنتاج الحربي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:14 م
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تعيين الدكتورة ليلى شحاته رئيسا للإدارة المركزية لشؤون المتابعة والجودة بالإنتاج الحربي
الدكتورة ليلى شحاته
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كريم وزيري
 
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم حلف اليمين القانونية للوظائف القيادية وفقًا لنص المادة (19) من القانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية والذى ينص على أن يؤدى كل من يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.

وكانت الدكتورة ليلى شحاته يوسف السيد قد تمت ترقيتها بناءً على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربى وطبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (2255) لسنة 2019، إلى درجة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام إعتبارًا من 2392019.
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