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رئيس البنك الفدرالي: الاقتصاد الأمريكى في "وضع جيد"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:11 م
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رئيس البنك الفدرالي: الاقتصاد الأمريكى في وضع جيد
البنك الفيدرالي
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي يسير قدما على الرغم من الرياح المعاكسة التي يواجهها، وهى تعليقات لا تقدم إشارات إضافية تذكر بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي تعليقات مقتضبة أدلى بها في مقر البنك المركزي الأمريكي في واشنطن، قال باول "الاقتصاد يواجه بعض المخاطر.. في المجمل فإنه، كما يروق لي أن أقول، في وضع جيد. مهمتنا هى الإبقاء عليه في ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة".

وقال باول أيضا إن التضخم عند مستويات قريبة، لكنها أقل قليلا، من اثنين في المئة، وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

و خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات في يوليو الماضي، وفعل ذلك مرة أخرى في اجتماعه في سبتمبر أيلول، فيما وصفه باول وآخرون بأنه "تأمين" ضد المخاطر على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بخطى معتدلة في سبتمبر أيلول وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما، وهو ما يهدىء المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يقترب من ركود.

وهناك اختلاف داخل اللجنة صانعة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض. وسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة حاليا ف نطاق بين 1.75 بالمئة و2.0 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون حاليا احتمالا بنسبة 80 في المئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 29 و30 أكتوبر.
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