الداخلية تكثف الحملات الأمنية.. اعرف جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات



الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم





الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.



الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات)، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10279) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (461) قضية متنوعة.كما أسفرت جهودها عن ضبط (79) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".