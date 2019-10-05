الداخلية تكثف الحملات الأمنية.. اعرف جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:13 م
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هبة عبد الحفيظ
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اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1053) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1207) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10279) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (461) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
كما أسفرت جهودها عن ضبط (79) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات)، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1053) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1207) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10279) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (461) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
كما أسفرت جهودها عن ضبط (79) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (10) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات)، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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