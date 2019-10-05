ضبط أطنان من السلع الغذائية والأسمدة في حملات تموينية مفاجئة بالشرقية

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شنت مديرية التموين والتجاردة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع رجال قطاع الرقابة التموينيةن، خلال شهر سبتمبر الماضي، عدد من الحملات التفتيشية المفاجئة على عدد من مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة؛ وذلك للتأكد من صلاحية المواد التي تُستخدم في التصنيع ومراجعة مصادرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذا المخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز المنزلي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.



ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.



وأسفرت الحملات التي شنتها المديرية على الأسواق عن تحرير ٣٣٠٨ محضرًا متنوعًا، منها تحرير ٢٥٣١ محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير ٧٩٥ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.



من جانبها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط ٦.٥ طن دقيق بلدى مدعم 82% و٣.٥ طن سكر و٣ طن ملح و١٣٩ كرتونة زيت و٣٥ كيلو دواجن و٦٩ كيلو لحوم و٥٠كيلو جوز هند بالاضافه الى بعض المواد الغذائية المتنوعة.



وأضافت وكيله وزارة التموين بالشرقية أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها ٥.٥ طن مبيدات زراعية و٤٥ شيكارة كربونات كالسيوم و٢٥ شيكارة منظفات و٢٠ شيكارة اسمدة و٢٤ جركن اسمدة سائلة و٢٥ شيكارة صوديوم ستريك و٢٠٠ شيكارة صويا بروتين و٣٠ عبوة شامبو و٢٥ شيكاره منظفات و١٠ شيكارة شعير.



وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.



وتستهدف الحملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.