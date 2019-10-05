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شاهد.. خبير بيئي يدشن منزله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:08 م
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شاهد.. خبير بيئي يدشن منزله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير
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رقية جمال
 
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أعد برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم السبت، تقرير مصور يستعرض تفاصيل إنشاء خبير بيئي منزله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

وقال تيمور الحديدي، صاحب أول منزل في مصر مصنوع من مخلفات قابلة لإعادة التدوير، خلال التقرير، إنه شعر أن بإمكانية القيام بشيء جديد ومختلف من اجل هذه البلد والحفاظ عليها، ففكر في إقامة منزله من المخلفات، مشددًا على أن فكرة إعادة التدوير لم تطبق في مصر بشكل كبير؛ ولذا تم اتهامه بالجنان في بداية الأمر عندما تحدث عن فكرته، موضحًا أنه حاول توصيل الفكرة للعمال الذين ساعدوه على إنشاء المنزل، من خلال اطلاعهم على فيديوهات مشابهة لهذه الفكرة، وبعضهم أعجب جدًا بالفكرة.

وأضاف "الحديدي"، أن فكرة منزله ليست قاصرة على بناء منزل للسكن فقط، وإنما أيضًا تهدف لتنظيف البيئة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن هذا المنزل استغرق 4 سنوات لإنشائه، مشيرًا إلى أن هناك 7 مليار مواطن يقيم على كوكب الأرض حاليًا في ظل إمكانيات محدودة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية يستلزم تحقق 3 محاور أساسية هو البيئة والمجتمع والاقتصاد، منوهًا إلى أن فكرة إعادة التدوير لا تعني استخدام المخلفات بشكل أساسي بقدر تقليل المخلفات أصلًا، موضحًا أن الحفاظ على البيئة يستلزم تغيير ثقافة الفرد في الاستهلاك، كان يتم استخدام أكياس قماش بدلًا من البلاستيك لشراء المستلزمات، أو الانفاق على محطات المياه لإنتاج مياه نقيه، بدلًا من كثرة استهلاك المياه المعدنية.
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