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انتفاضة نانسي عجرم وإليسا وسيرين عبدالنور لفيديو الطفلة الفلسطينية وفى ألا لاند عند مأساة جنة!

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
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انتفاضة نانسي عجرم وإليسا وسيرين عبدالنور لفيديو الطفلة الفلسطينية وفى ألا لاند عند مأساة جنة!
إليسا ونانسي عجرم وسيرين عبدالنور
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شهيرة النجار
 
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والدنيا فى كفة فإن عالم ودنيا اللبنانية نانسى عجرم فى كفة أخرى فقد نشرت عبر حسابها بتويتر صورة تجمعها بزوجها معلقة عليها مين الأطول وهى ترتدى ملابس رياضية وتقف على جزع شجرة واقفة على مشط قدميها كوقوف الباليرنية محتضنة زوجها مبتسمة وكاتبة مين الأطول طبعا التعليقات انتى وربنا يسامحنى ويا جمالو والحقيقة تعجبت من عدم تسطير نانسى بسطر واحد لضحية عدم رحمة جدتها بالمنصورة «جنة» التى وافتها المنية متأثرة بآلام التعذيب مثلما انتفضت نانسى عبر تويتر منذ أسبوعين عن عدم رحمة أب يضرب طفلته وتبين بعد ذلك أنه فلسطينى مقيم بالسعودية وبعد هجومها عليه هاجمت إليسا ثم سيرين عبدالنور ودخلت الفنانات المصريات على الخط أيضا وهات يا عدم رحمة مثل آيتن عامر على قلمين الأب ضربهم لابنته أما فى أمر الراحلة جنة والآن أختها أمانى التى أدمت القلوب والقول وجعلت فضيلة شيخ الأزهر ينتفض ويطالب بأقصى العقوبة على المتسببين فى أذاها وقال نصا إن ذنبها فى رقبتنا وكلنا مقصرون وتكفل برعاية الشقيقة أمانى صحيا ونفسيا مدى الحياة وتحرك طفيف من وزيرة التضمان الاجتماعى رغم كل هذا لم تتضامن نانسى ولا أى من مطربات لبنان وفاتنات مصر اللائى انتفضن لقلمين على وجه طفلة غريب أمركم يا أهل الفن.
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