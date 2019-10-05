"صائد الدبابات": دمرت 18 دبابة وعربتين مصفحتين خلال حرب أكتوبر

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كشف إبراهيم عبدالعال، أحد أبطال حرب أكتوبر، سبب اطلاق لقب "صائد الدبابات" عليه أثناء حرب أكتوبر، موضحا أنه تم تجنيده في 1969، معقبا: "عدونا كان معاه أحدث الأسلحة، والاتحاد السوفيتي كان يعطينا سلاح بالقطارة، وأسلحة دفاعية فقط".



وأشار عبدالعال، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم تدربوا على صواريخ مالوتيكس روسي المضادة للدبابات، حيث أخبر الخبراء الروس مصر أننا نحتاج إلى تدريب لمدة عام ونصف حتى نتدرب على هذا السلاح.



وأوضح أنه تم تشكيل 5 كتائب، وكانوا يتدربون ليل نهار، منوها بأن هذ السلاح كان سريا، ولم نستطع الكشف عنه إلا بعد مرور 20 عام، مضيفا أن التدريبات لم تنقطع خاصة وأن 80% من القوات المسلحة كان قد تم تدميرها، منوها بأن قائده كان المشير محمد حسين طنطاوي.



وأضاف أنه دمر 6 دبابات في نصف ساعة يوم 9 أكتوبر 73، وعلى مدار أيام حرب أكتوبر تمكن من اصطياد 18 دبابة إسرائيلية، وتدمير سيارتين مصفحتين، موضحا أن حصل على وسام الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وتحل غدا الذكرى الـ 46 لنصر أاكتوبر المجيد، والذي حققته مصر واستردت أرضهاا من العدو الإسرائيلي تحت قيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.