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إصلاح كسر خط المياه الرئيسي في شارع جامعة الدول

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
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إصلاح كسر خط المياه الرئيسي في شارع جامعة الدول
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اية حمروشي
 
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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية، في الوقت المحدد للإصلاح في السابعة صباح اليوم.

وأعلنت الشركة عودة ضخ المياه مجددا، موضحة أن أعمال الإصلاح شملت تغيير 20 مترا من المواسير قطر 600 مم على عمق مترين تقريبا.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد أعلنت أمس انقطاع المياه الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي، عن عدة مناطق.

وأوضحت الشركة في بيان، أن قطع الخدمة يشمل مناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).

وأضافت الشركة، أن المياه تضعف في حي بولاق الدكرور؛ لحدوث كسر بخط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.


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