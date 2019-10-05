"صحة الدقهلية": مستعدون لتأمين احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت إستعدادتها لإحتفالات 6 اكتوبر،بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الأجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة



وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات،وتوافر قرب الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم



وأوضح مكي أنة تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة اليها،كما إطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياة ومولدات الكهرباء



وقال مكي أن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته وذلك لمدة ثلاث ايام على مدار 24 ساعه حتى يوم الأحد للاشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات



وأوضح مكي أنه تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات



وأكد مكي أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات



كما هنأ مكي جموع الشعب المصرى بذكرى انتصارات 6 اكتوبر المجيدة.



جامعة المنصورة تحتفل بنصر أكتوبر الثلاثاء



تشهد جامعة المنصورة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد تحت شعار "النصر حليف مصر" في إطار احتفالات جامعة المنصورة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء القادم



تأتي الاحتفالات حرصًا من الجامعة على تنمية الحس الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى طلابها



تقام الاحتفالات تحت شعار "النصر حليف مصر" تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة، وبحضور لفيف من أبطال حرب أكتوبر ومصابي العمليات العسكرية والارهابية من القوات المسلحة والشرطة.



وجدير بالذكر أن الحفل سيتضمن طابور عرض عسكري مُقدم من طلاب الجامعة المُشاركين في التربية العسكرية، وفقرات استعراضية مُقدمة من طلاب كلية التربية



كما يتضمن الاحتفال فقرات غنائية مُقدمة من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، بالإضافة إلى كلمات ومواقف لبعض أبطال حرب أكتوبر مع عرض فيلمًا وثائقيًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

