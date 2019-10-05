ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"صحة الدقهلية": مستعدون لتأمين احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
Advertisements
صحة الدقهلية: مستعدون لتأمين احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
الدكتور سعد مكي - وكيل الصحة بالدقهلية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت إستعدادتها لإحتفالات 6 اكتوبر،بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الأجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة

وأكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات،وتوافر قرب الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم

وأوضح مكي أنة تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة اليها،كما إطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياة ومولدات الكهرباء

وقال مكي أن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته وذلك لمدة ثلاث ايام على مدار 24 ساعه حتى يوم الأحد للاشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات

وأوضح مكي أنه تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات

وأكد مكي أنه تم التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات

كما هنأ مكي جموع الشعب المصرى بذكرى انتصارات 6 اكتوبر المجيدة.

جامعة المنصورة تحتفل بنصر أكتوبر الثلاثاء

تشهد جامعة المنصورة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد تحت شعار "النصر حليف مصر" في إطار احتفالات جامعة المنصورة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء القادم

تأتي الاحتفالات حرصًا من الجامعة على تنمية الحس الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى طلابها

تقام الاحتفالات تحت شعار "النصر حليف مصر" تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة، وبحضور لفيف من أبطال حرب أكتوبر ومصابي العمليات العسكرية والارهابية من القوات المسلحة والشرطة.

وجدير بالذكر أن الحفل سيتضمن طابور عرض عسكري مُقدم من طلاب الجامعة المُشاركين في التربية العسكرية، وفقرات استعراضية مُقدمة من طلاب كلية التربية

كما يتضمن الاحتفال فقرات غنائية مُقدمة من طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، بالإضافة إلى كلمات ومواقف لبعض أبطال حرب أكتوبر مع عرض فيلمًا وثائقيًا عن انتصارات أكتوبر المجيدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status