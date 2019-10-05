الأهلي يعود من أسوان غدا بعد تدريب قوي للغائبين
السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
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علي نبوي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الأحد قادما من أسوان بعد مباراة الفريقين التي تقام عصر اليوم السبت. ويغادر الفريق مطار أسوان في الثانية عشرة صباحا وتستغرق حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للوصول إلى مطار القاهرة.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة من أجل التقاط الأنفاس في ظل تلاحم المباريات.
ويواجه الأهلي نظيره أسون عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية دون رد، حيث يخوض اللقاء برصيد 6 نقاط.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر اليوم بأسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري العام، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش.
وشارك في المران: صالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي وعمار حمدي وحسين السيد.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لتجهيز الغائبين عن مباراة اليوم للمرحلة المقبلة.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة من أجل التقاط الأنفاس في ظل تلاحم المباريات.
ويواجه الأهلي نظيره أسون عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية دون رد، حيث يخوض اللقاء برصيد 6 نقاط.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر اليوم بأسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري العام، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش.
وشارك في المران: صالح جمعة وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي وعمار حمدي وحسين السيد.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لتجهيز الغائبين عن مباراة اليوم للمرحلة المقبلة.
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