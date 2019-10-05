ننشر توصيات المؤتمر الدولي الرابع لجراحات الجهاز الهضمي والكبد بالغردقة (صور)



والاهتمام بتشخيص وعلاج مرضي حساسية القمح وبخاصة في الأطفال نظرا لتأثيرها المباشر علي النمو، وضرورة الاهتمام بنظافة الأطعمة ومصادر مياة الشرب وكذلك الاهتمام بالتعقيم الجيد للمناظير والأدوات الجراحية.



وأضافررئيس المؤتمر، ضرورة تقنين استخدام المسكنات لما لها من تأثير ليس علي المعدة فقط ولكن ايضا من خلال حدوث التهابات بالامعاء الدقيقة والقولون والتي يجب ان يتم تشخيصها جيدا، ووجه رئيس المؤتمر الشكر والتقدير لما تبذله أجهزة الدولة من دعم غير مسبوق للبحث العلمي والاهتمام الأمثل بصحة المواطن المصري.



كانت مدينه الغردقة شهدت ختام المؤتمر الدولي الرابع لجراحات الجهاز الهضمي وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة في الجهاز الهضمي والكبد.





كانت أختتمت مساء أمس الجمعة بمدينة الغردقة المؤتمر الدولي الرابع لجراحات الجهاز الهضمي والمناظير والذي نظمته جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير برئاسة الدكتور حسين الامين، بمدينة الغردقة والذي حضره خبراء من كل جامعات مصر والدول العربية والاوربية في الفترة من ٢ إلى ٤ اكتوبر.



تناولت فعاليات المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة في الجهاز الهضمي والكبد حيث تم عرض حالات مرضية في جلسات تفاعلية مع الخبراء والحضور وحظيت بمناقشات مفيدة عن القولون العصبي ومدي أهمية العلاقة بين الطبيب والمريض في علاج المرضي واحدث طرق العلاج وتناول أيضا حالات القولون التقرحي ومرض كرونز وكيفية أختيار طريقة العلاج التقليدية أو العلاج البيولوجي ثم حالات ارتجاع المرئ الغير مستجيب للعلاج..وحالات الكبد الدهني والتأكيد علي أهمية ممارسة الرياضه والحفاظ علي الوزن وعرض لبعض الادوية التي يتم اجراء الدراسات عليها وتم عرض لحالة قرحة معدة نازفة واحدث الطرق للعلاج بالمنظار، وايضا تأثير التناول غير المقنن لادوية الروماتيزم علي المعدة والجهاز الهضمي عموما.



ومن جانبه قال الدكتور حسين الامين رئيس المؤتمر شمل ايضا المؤتمر ورش عمل مختلفة لتدريب صغار الأطباء علي استخدام مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية ومنظار الموجات فوق صوتية.



واضاف الامين تناول ايضا العديد من الموضوعات منها عرض حالات التهاب كبدي سي وبي وتأثير الادوية علي الكبد.. وجلسة كاملة علي استخدام منظار الموجات فوق صوتية في علاج اورام البنكرياس والقنوات المرارية واحدث الطرق لعلاج حصوات القنوات المرارية عن طريق المنظار وكيفية تجنب المضاعفات التي تنتج من استخدام منظار القنوات المرارة.



بالاضافة لاحدث العلاجات لفيروس سي وبي وبالذات في بعض مرضي السرطان الذين يتلقون علاجا كيماويا وحالات التهاب البنكرياس وتليف المبد ومضاعفاته، وشارك في المؤنمر خبراء من جميع جامعات مصر والاردن والامارات السعودية المجر والقوات المسلحة والشرطة والمعاه التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة.



واختتم شارك في المؤتمر أطباء الجهاز الهضمي والكبد من معظم محافظات مصر وبخاصة مستشفيات الصعيد.



جدير بالذكر أن مدينة الغردقة شهدت الفترة الأخيرة العديد من المؤتمرات الطبية الرياضية التي تعمل على الترويج السياحى المباشر.

أوصى الموتمر الدولي الرابع للجهاز الهضمي والكبد والمناظير والذي أقيم بمدينة الغردقة في الفتره من 2 وحتى 4 اكتوبر وحضره خبراء من كل جامعات مصر والدول العربية والاوربية، والذي نظمته جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بعده توصيات هامة.وقال الدكتور حسين الامين رئيس المؤتمر الدولي الرابع لأمراض الجهاز الهضمي والمناظير تركزت التوصيات، ضرورة التوعية بأمراض القولون المناعية ومرض كرونز والتدريب علي أحدث طرق التشخيص والعلاج وبخاصة الأدوية البولوجية والطريقة المثلي لاستخدامها.والتدريب المستمر علي استخدام منظار الموجات فوق صوتية في تشخيص وعلاج امراض واورام البنكرياس والجهاز المرارية.والعمل علي عقد دورات متقدمة ومنتظمه ومقننة بمعايير دولية للتدريب علي استخدام المناظير العلاجية وذلك بالتعاون مع المدارس الدولية في هذا المجال، مع التأكيد علي متابعة مرضي الفيروس الكبدي سي والذين يعانون من تليف بالكبد بعد تناولهم للعلاج وذلك بصفة دورية، مع ضرورة الاهتمام بعمل تحليل الالتهاب الكبدي بي قبل الحمل وايضا قبل تناول العلاج الكيماوي لمرضي الأورام.