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راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي عقب مباراة أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
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راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي عقب مباراة أسوان
الأهلي
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علي نبوي
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة أسوان التي تقام اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري.


وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر منح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس بعدما شهدت الفترة الماضية تلاحما في المباريات ما بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري.


ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين.


ويخوض الأهلي لقاء اليوم بالفوز في مباراتين متتاليتين على سموحة بهدف نظيف، والإنتاج الحربي برباعية دون رد.
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