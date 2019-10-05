مدحت صالح لـ"الفجر الفني": قاطعت الصحافة سنوات طويلة لقسوتها في النقد.. ولن نترك مصر لأعداء الوطن

وطالب مدحت صالح، جموع المصريين بعدم الالتفات للخونة والمأجورين الذين يريدون هزيمة مصر معنويًا، قائلًا: "لن نترك لهؤلاء الخونة والمأجورين مصر، فمصر أكبر كثيرًا من هؤلاء الأقزام، وليس لدينا أغلى من مصر للحفاظ عليها".

الحفل من المقرر أن يحييه كل من الفنان مدحت صالح، والنجمة الشابة مي فاروق، والمُطربة المغربية يسرا سعوف نجمة برنامج "آراب أيدول"، ويُعرض الحفل مباشرة من شرم الشيخ على فضائية " MBCمصر2" اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً.

وعن برنامجه الذي سيقدمه في الحفل قال "صالح" بإنه سيقدم وجبة من الأغاني الوطنية الدسمة بالإضافة إلى عدد من أغانيه الرومانسية التي يعشقها جمهورها ومن بين تلك الأغاني: "ياللي رايح سينا"، و"النور مكانهفي القلوب"، و"زي ما هي حبها"، و"قلب واحد"، و"كوكب تاني"، و"بارمي السلام"، و"وعدي"، و"وإبن مصر"، و"وبنتي وحبيبتي"، و"الله ياسيدي"، و"اسمر يا أسمر يا اسمراني"، و"بنت القلب"، و"ماشيين في السكه

وأضاف "صالح" بأن تاريخنا الموسيقي مليء بالأغاني الوطنية والحماسية، ولكن ينقصنا الاستعانة بتلك الأعمال لمحاربة الإرهاب والخونة.





مدحت صالح، وفي مفاجأة كبيرة لعشاقه لأول مرة أعلن سر مقاطعته للصحافة المصرية، قائلًا بأنه قرر المقاطعة بعدما شاهد قسوة السادة الصحفيين في النقد ليس فقط في نقد مدحت صالح ولكن في زملاءه في الوسطالفني أيضًا، بل ويصل حد النقد إلى حياته الشخصية وتناولها بشكل عام والتدخل في خصوصيات ليس لهم علاقة بها، وهو الأمر الذي جعله ينفر منهم إلى أن قرر مؤخرا العدول عن هذا القرار بعدما أصبح لديه صفحة رسمية على السوشيال ميديا يستطيع من خلالها نقل ما يريده عن أعماله وأغنياته لجمهوره بطريقة سهلة وبسيطة دون تعقيد.





وعلى صعيد التمثيل، قال "صالح" بإنه يتمنى أن يكون هناك جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه على شاشات التلفزيون، موضحا بأنه شغوف كثيرا بالمشاركة في أعمال اجتماعية تهم الأسرة المصرية؛ فمثلا خلف أغاني التترات التي يقدمها رسائل هامة يريد توصيلها للجمهور مثلما قدم أغاني مسلسلي "رحيم" و" أبو العروسة" التي مست قلوب جمهوره، مبينًا بأنه لا تشغله أدوار البطولة بقدر المشاركة في عمل ناجح مؤكدًا بأن نجاحه هو شيء رباني ونفحة من عند الله – على حد وصفه.





وسأله "الفجر الفني" عن سر غنائه في الحفلات لأغنية "ابن مصر" المقطع الخاص به فقط رغم أن الأغنية مشتركة بينه وبين مصطفى حجاج ومحمود العسيلي، فرد قائلًا: "مش هحط عيني في حاجة غيري وكل واحد يغني المقطع الخاص به".





وفاجئ "صالح" الجميع بإعلان مشاركته في مسابقة برعاية وزارة الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي لدعم واكتشاف المواهب الغنائية الشابة من عمر 17 إلى 26 عام، مؤكدا أن مصر مليانة بالمواهب الكبيرة، وأغلبهم شغوف ومحب للأغاني الوطنية رغم صغر عمرهم، مشيرًا إلى أن نتائج تلك المسابقة سيعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.





موضحًا بأن برامج اكتشاف المواهب الغنائية مثل "ذا فويس" شيء جيد جدا لدعم وظهور تلك المواهب، وأن دار الأوبرا المصرية مليئة بالمواهب الجميلة وكل منهم صنع لنفسه شخصية وكيان منهم من نجح ومنهم من فشل في تسويق نفسه ومنهم من انتظر الاعتماد على مساعدة الآخرين في الوصول للنجاح.





وعلى صعيد أخر، قال "صالح بإن المهرجانات الشعبية المنتشرة حاليًا شيء جيد لزيادة وعي وتعريف الناس بالمزيكا، رغم اعتراضه على كلماتها احيانا، قائلًا: "خلي الناس تفن، وأنا ولادي بيحبوا المهرجانات الشعبية وبيسمعوها، وأصبح نمط موجود فى المجتمع وجب علينا احترامه".





وفي موقف كوميدي حكى مدحت صالح لـ"الفجر الفني" تفاصيل مناوشاته الكوميدية مع صديقه الفنان شريف منير، والذي قاله عنه إنه دائما ما كان يحرجه أمام ضيوف وجمهور مسرحية "حزمني يا" مع النجمة فيفي عبده وحسن حسني بسبب نسيانه الدائم لأسماء الأشخاص، فقام مدحت باحراج شريف في أحد المرات كنوع من رد المقلب فيه أمام أحد أصدقائهم الذي رحب به شريف ترحيبا كبيرا دون أن يكون على دراية تامة بأسماء ليقع هو الآخر في فخ نسيان الأسماء.



