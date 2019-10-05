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الرئاسة: أي مواطن له حق في البطاقة التموينية هياخد حقه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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الرئاسة: أي مواطن له حق في البطاقة التموينية هياخد حقه
السفير بسام راضي
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هدى عبدالرازق
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك معايير محددة تم وضعها فيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين، حيث كان هناك توجيهات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم التدقيق جيدًا في شأن حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية حتى لا يظلم أحد.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم السبت، إلى أن باب الشكوى من الحذف من المنظومة التموينية كان مفتوحًا أمام الجميع، وهناك مواطنين ردت إليهم بطاقاتهم التموينية بعد مراجعة التظلم المقدم.

وأكد أن ملف البطاقات التموينية محل اهتمام شخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي كسائر كل موضوعات الدولة، حيث يتابعه بنفسه، مضيفا أن كل التظلمات يتم بحثها بشكل مكثف، ويتم التدقيق فيها، معلقا: "أي مواطن له حق في البطاقة التموينية.. هياخد حقه".

وعن الصفحات الرسمية للمسئولين على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح متحدث الرئاسة، أن تلك الصفحات الرسمية يمكن للمواطن أن يستقي المعلومات منها كونها مصدر موثق للمعلومة، ولذلك كل جهات الدولة لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم مدها بالمعلومات أول بأول، وتفاصيل الأحداث، مما يساهم أن المواطن يعلم ما تم بدقة.

ونوه بأن حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا الحديثة، ولهذا كان لابد من منصات رسمية للجهات في الادولة لتكون المصدر الرئيسي للمعلومات، مضيفا أنه يتم التواصل مع الجهات الأمنية لتعامل مع الصفحات التي تنتحل صفة رسمية.
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