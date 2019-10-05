مشاجرة بالأسلحة النارية في شبرا الخيمة



بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير المصاب بالدراجه النارية خاصته بناحية مساكن إسكو حدثت مشادة كلامية بينه وبين فاروق ع ا سائق قائد إتوبيس رحلات وذلك بسبب الخلاف علي أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي علي المصاب بالضرب بزجاجة مياه غازية محدثًا ما به من إصابات وفر هاربًا.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين،تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.



وضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطلين وربة منزل لاتهامهم بحيازة المخدرات والإتجار بها في شبرا الخيمة وقليوب، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط كل من أ ص م وشهرته "هاني معزة" عاطل ومقيم بيجام، سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "مخدرات"، ود را ربة منزل وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 250 جرام و140 قرص مخدر ومبلغ مالي 965 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهاتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15976 لسنة لسنة 2019 جنح قسم أول شبرا الخيمة.



وتمكن ضباط مباحث قليوب من ضبط ع ع.م وشهرته "حميدو" عاطل السابق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات وسلاح ناري وسلاح أبيض وفرض سيطرة مسجل شقي خطر مخدرات" نشاط مستمر" بالقرب من مسكنه بناحية قليوب البلد، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي350 جرام ومبلغ مالى 615 جنيه وهاتف محمول وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.







شهدت مدينة شبرا الخيمة، إطلاق بائع خضار الرصاص على آخر في مشاجرة بينهما، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على طفل من أقارب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، بناحية أم بيومي دائرة القسم.وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول إلى منطقة المشاجرة، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "أ خ م" بائع خضار، مصاب بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وطرف ثان "أ ع م"، بائع خضار، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن مطلوب التنفيذ علية في 7 أحكام حبس تبديد وجرى ضبطه، ما دفع أبناء العائلتين لمناصرة أقاربهما فنشبت مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية.وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.وعلي جانب آخر قرر رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة،قبل يومين حبس سائق 4ايام علي ذمة التحقيقات لقيامة بأصابة طالب بجرح نافذ بالصدر والفخذ بأستخدام زجاجة مياه غازية بمشاجرة بينهما بشبرا الخيمة.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمه من مستشفي معهد ناصر بوصول مصطفي م ا طالب مصاب بجرح نافذ بالصدر وأخر قطعي بالفخذ وجري حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.