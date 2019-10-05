مواطن متعافي من "فيروس سي" يوجه الشكر لـ "السيسي"
السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، تقرير مصور يستعرض تفاصيل قصة علاج مواطن مصري يُدعى عاطف عبد المعطي، من مرض فيروس سي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة".
وقال عاطف عبد المعطي، مواطن متعافي من فيروس سي، خلال التقرير، إنه كان يمر بجوار مستشفى القاهرة الفاطمية، بالصدفة وقابل رجل أمام المستشفى فقال له "ادخل اطمن على نفسك"، معقبًا: "مكنتش قاصد أني اكشف ولا في دماغي، وطلعت كشفت واخذوا عينة وطلعت مصاب بفيروس سي، وحصلت على العلاج بالمجان، حتى تماثلت للشفاء".
ووجه "عبد المعطي"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة "100 مليون صحة"، معلقًا: "مبادرة تصعب على أي رئيس في العالم أنه يعملها"، مشيدًا بتحمل الاطباء والموظفين لضغوط كبيرة جدًا لإنجاح هذه المبادرة وتلبية احتياجات المواطنين، وعدم تقصيرهم نهائيًا مع أي مواطن، منوهًا إلى أنه حصل على علاج فيروس سي "جرعة واحدة"، وبعدها تواصلوا معه من المستشفى لمتابعة حالته والاطمئنان على صحته.
ومن الجدير بالذكر أن إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، وكيل شركة "جلياد" الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات فيروس سي، كانت قد كشفت عن استعدادها لطرح أول علاج شاف من فيروس سي في مصر لمنتكسي العلاج من "الفيروس" قريبا، وذلك سيتم على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر الثاني لأمراض الكبد في أفريقيا.
وقال عاطف عبد المعطي، مواطن متعافي من فيروس سي، خلال التقرير، إنه كان يمر بجوار مستشفى القاهرة الفاطمية، بالصدفة وقابل رجل أمام المستشفى فقال له "ادخل اطمن على نفسك"، معقبًا: "مكنتش قاصد أني اكشف ولا في دماغي، وطلعت كشفت واخذوا عينة وطلعت مصاب بفيروس سي، وحصلت على العلاج بالمجان، حتى تماثلت للشفاء".
ووجه "عبد المعطي"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة "100 مليون صحة"، معلقًا: "مبادرة تصعب على أي رئيس في العالم أنه يعملها"، مشيدًا بتحمل الاطباء والموظفين لضغوط كبيرة جدًا لإنجاح هذه المبادرة وتلبية احتياجات المواطنين، وعدم تقصيرهم نهائيًا مع أي مواطن، منوهًا إلى أنه حصل على علاج فيروس سي "جرعة واحدة"، وبعدها تواصلوا معه من المستشفى لمتابعة حالته والاطمئنان على صحته.
ومن الجدير بالذكر أن إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، وكيل شركة "جلياد" الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات فيروس سي، كانت قد كشفت عن استعدادها لطرح أول علاج شاف من فيروس سي في مصر لمنتكسي العلاج من "الفيروس" قريبا، وذلك سيتم على هامش انعقاد فعاليات المؤتمر الثاني لأمراض الكبد في أفريقيا.
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