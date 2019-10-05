اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-10-2019

اسعار الخضروات والفاكهة

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في سوق العبور اليوم 5-10-2019، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم





سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وحافظت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات، وتراوح الخيار بين 3-8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنيها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.





اسعار الخضروات