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اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-10-2019

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:27 ص
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اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-10-2019
اسعار الخضروات اليوم
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اسعار الخضروات والفاكهة
واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها في سوق العبور اليوم 5-10-2019، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

سجلت أسعار الكوسة بين 4- 6 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 20- 28 جنيه، وحافظت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، سجل سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، وسجل الباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وسجل الخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر القلقاس 4-7 جنيها، فيما سجل سعر الثوم بين 4-8 جنيهات، وتراوح الخيار بين 3-8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنيها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.

اسعار الخضروات

 

الصنف

السعر

طماطم

من 2-5

بطاطس

من 5-9

بصل

من 1.5-3

كوسة

من 3-4.5

جزر

من 2.5 -4

فاصوليا

من 9-13

باذنجان

من 3-4

فلف رومي

من 2-3

فلف حامى

من 9-13

فلف الوان

من 4-6

خيار بلدى

من 2-4.5

بسلة

من 6-9

سبانخ

من 6-9

قلقاس

من 3-7

خيار صوب

من 5- 10

كابوتشي

4 جنيهات

خس

3 جنيهات

ليمون

10 جنيهات

 

 اسعار الفاكهة اليوم 


الصنف

السعر

جوافة

من 3 إلى 7

برتقال بلدى

من 2 إلى 4

برتقال سكرى

من 2 إلى 4

برتقال ابو سرة

من 2.5 إلى 5

يوسفى

من 2.5 إلى 6

ليمون

من 5 إلى 10

عنب كرمسن

من 15 إلى 20

عنب رومي احمر

من 3.5 إلى 5

تفاح امريكانى

من 18 إلى 20

تفاح سورى

من 10 إلى 20

تين برشومي

من 10 إلى 20 جنيهات

بلح زغلول

8 جنيهات


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