قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى الاحتفال بـ6 أكتوبر





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 511 لسنة 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لعدد من السجناء بمناسبة ذكرى الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، و نشر القرار بالجريدة الرسمية.



