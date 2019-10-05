حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مراكز قنا

Advertisements



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وأضافت الهيئة، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



تشهد حالة الطقس في محافظة قنا، اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2019، انخفاض جديد في درجات الحرارة والتي وصلت فيه الدرجة الكبرى 39 درجة، وبينما وصلت الصغرى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في مصر.. شبورة مائية كثيفة

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



