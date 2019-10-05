حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مراكز قنا
السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تشهد حالة الطقس في محافظة قنا، اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2019، انخفاض جديد في درجات الحرارة والتي وصلت فيه الدرجة الكبرى 39 درجة، وبينما وصلت الصغرى 21 درجة مئوية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وأضافت الهيئة، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وأضافت الهيئة، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.
حالة الطقس اليوم في مصر.. شبورة مائية كثيفة
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
حالة البحر وارتفاع الأمواج
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 20 32
الإسكندرية 20 31
بلطيم 20 30
مطروح 22 31
السلوم 20 30
سيوة 22 34
بورسعيد 24 30
دمياط 23 30
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 35
السويس 21 35
العريش 20 32
رفح 19 31
رأس سدر 23 35
نخل 14 34
نويبع 22 34
طابا 22 32
كاترين 15 32
الطور 23 35
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 24 35
الفيوم 22 36
بني سويف 22 36
المنيا 20 36
أسيوط 21 36
سوهاج 21 38
قنا 21 39
الأقصر 23 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 21 40
شلاتين 26 37
ابو رماد 25 36
حلايب 28 34
رأس حدربة 28 33
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 20 32
الإسكندرية 20 31
بلطيم 20 30
مطروح 22 31
السلوم 20 30
سيوة 22 34
بورسعيد 24 30
دمياط 23 30
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 35
السويس 21 35
العريش 20 32
رفح 19 31
رأس سدر 23 35
نخل 14 34
نويبع 22 34
طابا 22 32
كاترين 15 32
الطور 23 35
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 26 37
مرسى علم 24 35
الفيوم 22 36
بني سويف 22 36
المنيا 20 36
أسيوط 21 36
سوهاج 21 38
قنا 21 39
الأقصر 23 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 21 40
شلاتين 26 37
ابو رماد 25 36
حلايب 28 34
رأس حدربة 28 33
Advertisements