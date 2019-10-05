الليلة.. "MBC مصر" تحتفل بانتصارات أكتوبر من شرم الشيخ

ومن المقرر أن يحيي الحفل الفنان الكبير مدحت صالح، والنجمة الشابة مي فاروق، والمُطربة المغربية يسرا سعوف نجمة برنامج "آراب أيدول"، ويقام الحفل تحت رعاية اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء.





سر احتفال MBC بالمناسبات الوطنية المصرية

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر في بيان لها منذ أيام أن دعمها ورعايتها وتنظيمها للاحتفالات الوطنية المصرية يأتي إيماناً منها بأهمية وضرورة وصول الفن الراقي إلي كل مكان في مصر حبًا في مصر والمصريين.





برنامج أغاني مدحت صالح

مدحت صالح، عبر عن سعادته الكبيرة بالمُشاركة مُجدداً في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مصري والغناء في مدينة السلام، وقال أنه يشعر بالفخر والسعادة لوجوده مرة أخري مع أهالي سيناء ومشاركته لهم في الإحتفال بذكري نصر أكتوبر الخالد.





وأشار مدحت صالح إلي أنه يأمل أن يُشارك مع زملاؤه الفنانين في تقديم لحظات من السعادة لأهالي سيناء خلال الحفل.





وأثني الفنان مدحت صالح على مُبادرة شبكة قنوات "MBC مصر" المُستمرة بإقامة هذه الحفلات الناجحة.





وقال إنه يتمني أن تتزايد الحفلات الغنائية الجماهيرية في المُحافظات المُختلفة وبما يُحقق الكثير من البهجة والمُتعه للجمهور المصري، وعلى الدعم الكبير الذي يُقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإقامة هذه التظاهرات الفنية الكبيرة.





وسيُقدم الفنان مدحت صالح خلال الحفل مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات "ياللي رايح سينا"، و"النور مكانهفي القلوب"، و"زي ما هي حبها"، و"قلب واحد"، و"كوكب تاني"، و"بارمي السلام"، و"وعدي"، و"وإبن مصر"، و"وبنتي وحبيبتي"، و"الله ياسيدي"، و"اسمر يا أسمر يا اسمراني"، و"بنت القلب"، و"ماشيين في السكه".





أغاني مي فاروق في الحفل

مي فاروق، قالت إنها سعيدة بمُشاركتها لأول مرة في حفلات "MBC مصر" وخاصة أن تكون هذه الحفلة في واحدة من أجمل مناسباتنا الوطنية، ,وتأمل مي أن تكون عند حسن جمهور سيناء الذي سيحضر الحفل وملايين المُتابعين عبر الشاشة.





وتُغني النجمة الشابة مي فاروق مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات "فكروني"، و"مصر التي في خاطري"، و"يا حبيبتي يا مصر"، "طيب وأنا مالي"، و"يا شمس ومنورة"، و"سلم علي"، و"طاير ياهوي".







برنامج نجمة آراب أيدول

وأشارت النجمة الصاعدة يُسرا سعوف إلي أنها تشعر بالسعادة الغامرة لأنها تلتقي الجمهور المصري لأول مرة في حفل مُباشر وفي مناسبة وطنية عربية عظيمة، وقالت أنها ممتنة لثقة قنوات "MBC مصر" فيها وإختيارها مع نجوم كبار لهذه المُناسبة.





وتُغني النجمة الصاعدة يسرا سعوف مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات، "عيون القلب"، و"هوا يا هوا"، "لولا الملامة"، و"مشربتش من نيلها"، و"أحلف بسماها وبترابها".





موعد انطلاق الحفل

يُعرض حفل شبكة قنوات "MBC مصر" احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر من شرم الشيخ على " MBCمصر2" اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، الساعة 10:00 مساءً.