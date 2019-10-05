خطوة مفاجئة تقرب نيمار من برشلونة

تمسك نادي برشلونة الإسباني بفكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

وذكرت "Le10sport" أن فكرة تبادل أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني بنيمار هي أحدث الأفكار المطروحة من أجل إعادة نجم باريس سان جيرمان إلى قلعة كامب نو.

وفشل جريزمان في بالشكل المطلوب مع برشلونة منذ انضمامه لصفوفه الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

4 أسباب لإقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

يبدو أن نهاية عصر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني اقتربت بعدما سقط الفريق أمام غرناطة بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

وتلعب أسباب ومؤشرات تؤكد أن القرار قادم لا محالة رغم رغبة جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة في منحه فرصة أخرى

مؤشرات إقالة فالفيردي

- اللاعبون فقدوا الثقة في فالفيردي

- فالفيردي لا يسيطر على غرفة خلع ملابس برشلونة

- برشلونة يسير من سييء إلى أسوأ دون معالم فنية واضحة حتى مع عودة ليونيل ميسي

- غضب جماهيري عارم ضد فالفيردي يحرج إدارة النادي









وأكدت شبكة "ESPN" أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، لن يتخذ قرار إقالة إرنستو فالفيردي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المدرب الإسباني سوف يحصل على بعض الفرص الأخرى من أجل تحسين وضع الفريق في الفترة القادمة .

وأضافت أن برشلونة في العادة لا يتسرع في إتخاذ مثل هذه القرارات، وبحسب ما يؤكده المقربون من النادي فإن بارتوميو سوف يظل ملتزم بعقد فالفيردي مع النادي، ولن يحدث أي شيء جديد في هذه الفترة، وسيكون المدرب الإسباني على رأس القيادة الفنية للفريق في المباريات المقبلة بدون أي شك.

سواريز يرحل عن برشلونة ويعود إلى ليفربول.. ما الحقيقة؟

فجر تقارير صحيفة مفاجأة من العيار الثقيل عن رغبة لويس سواريز نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني في الرحيل للعودة إلى ليفربول الإنجليزي.

ونقل موقع teamtalk عن وسائل إعلام إسبانية أن سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري للعودة إلى ليفربول.

وأوضح الموقع أن سواريز طلب من مدير أعماله التواصل مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لختام مشواره الكروي هناك.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف عام 2014 وينتهي عقده في صيف 2021 ولم يتم تجديد عقده حتى الآن مع العملاق الكتالوني.

وأكد teamtalk أن إدارة البارسا منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري؛ لأنها آخر فرصة للحصول على 50 مليون يورو من بيع اللاعب.