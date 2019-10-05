أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده نجله

احتفل الفنان احمد السعدني، بعيد ميلاد نجله "عبدالله" عبر حسابه الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث هنئ نجله بحلول عيد ميلاده ونشر صوره تجمعه به.

ولقي المنشور تفاعلا كبيرا من متابعي وجمهور السعدني عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "كل سنة وهو طيب ربنا يخليكم لبعض "، وقال آخر: "ربنا يخليهولك"، واخر" شبهك اوي".





وكان السعدني قد نعى طليقته مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة مؤثرة، وتحدث عن علاقته بها والخلافات المتكررة التي نشبت بينهما، وأدت إلى الطلاق والانفصال في نهاية المطاف، قبل وفاتها بسبب أزمة قلبية مفاجئة.





مؤخرا طرح الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، برومو مسلسله المقبل "شبر مية" والمقرر طرحه قريبا عبر مجموعة قنوات dmc.





ونال البرومو إعجاب الجمهور الذي تسأل حول موعد العرض، متعجلين مواعيد الطرح للاستمتاع بالعمل الذي يعد البطولة الثانية لأحمد السعدني.





تدور أحداث مسلسل "شبر مية" فى إطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم ولديها منه ابنتين، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين وتحدث المفارقات بعد ذلك.





يقدم الفنان الشاب أحمد صلاح السعدني البطولة المطلقة الثانية في التلفزيون بعد "الكبريت الأحمر"، من خلال مسلسل "شبر مية" المأخوذ عن فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى 50 حلقة، وذلك بعد اعتذار آسر ياسين عن المسلسل، ومن المنتظر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.





يضع السيناريو والحوار للمسلسل ورشة من 5 مؤلفين شباب، والعمل إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ويشارك السعدني في بطولته كل من نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، محمد علي رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة.





يشار أن أحمد السعدني، خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "زى الشمس"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز،بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.



