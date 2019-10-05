موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة اليوم السبت 5 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر beIN SPORT

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره غرناطة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة





تنطلق مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، في تمام الرابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت تونس، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة

من المنتظر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد غرناطة، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق خليل البلوشي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

هدف كلا الفريقين من مباراة ريال مدريد ضد غرناطة





يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل مطاردة أندية غرناطة، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وريال سوسيداد، وإشبيلية.





بينما يتطلع غرناطة لمواصلة مفاجأته ببطولة الدوري في الموسم الحالي منذ إنطلاقه، بتحقيق الفوز لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري من المتصدر ريال مدريد، في مفاجأة ستكون من العيار الثقيل.





التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد ضد غرناطة

في حراسة المرمي: ألفونس أريولا.

في خط الدفاع: كارفاخال، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، أودريوزولا.

في خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

في خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، هازارد.





نتيجة أخر مباراة جمعت بين ريال مدريد ضد غرناطة

تمكن نادي ريال مدريد من سحق مضيفه غرناطة بأربعة أهداف دون مقابل، في أخر مباراة أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري الإسباني الممتاز، تناوب على تسجيلها كلاً من الكولومبي خاميس رودريجيز "هدفين"، والمهاجم الإسباني الفارو موراتا "هدفين".





ترتيب ريال مدريد وغرناطة في الدوري قبل إنطلاق المباراة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يحتل غرناطة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.



