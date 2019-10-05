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يلا شوت ON SPORT TV مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي NOW

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
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يلا شوت ON SPORT TV مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي NOW
مشاهدة مباراة الاهلي
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يلتقي النادي الأهلي مع أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يصنعها الفريق مع فايلر حتى الآن، وتُعتبر مباراة أسوان الصاعد حديثاً للدوري الممتاز مباراة صعبة على المارد الأحمر، ويسعى فايلر مدرب الأهلي الجديد للفوز بجميع مباريات الدوري الممتاز من أجل إرضاء طموحات الجماهير.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري الممتاز
تنطلق مباراة الأهلي وأسوان غداً السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، على استاد أسوان الرائع، وقد وصل لاعبو النادي الأهلي إلى فندق الإقامة بأسوان ظهر اليوم، وأكد فايلر على إعجابه الشديد بالمدينة الجنوبية العريقة.

النقل الفضائي لمباراة الأهلي وأسوان
أصبحت أزمة النقل الفضائي لمباراة الأهلي وأسوان في طريقها للحل وذلك بعد أن أكدت قناة النيل للرياضة إذاعة اللقاء، ومن المُقرر كذلك بث المباراة أرضياً بين الأهلي وأسوان Alahly vs Aswan في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وأسوان والقنوات الناقلة الأهلي وأسوان Alahly vs Aswan والقنوات الناقلة المفتوحة
تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان
تاريخ مواجهات الاهلى و اسوان:

عدد اللقاءات = 17
عدد انتصارات الاهلى = 16
عدد التعادلات = 0
عدد انتصارات اسوان =1
عدد اهداف الاهلى = 32
عدد اهداف اسوان = 7

ودائماً ما تشهد مواجهات الفريقين ندية كبيرة وتنتهي بفارق هدف واحد في معظم اللقاءات، ولا سيما المواجهات التي تُقام على ملعب استاد أسوان.

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المزيد عن: مباراة الاهلي واسوان الثالثة عصرا الاهلي واسوان
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