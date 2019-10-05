ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسالة نارية من محمد صلاح إلى فضل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
Advertisements
رسالة نارية من محمد صلاح إلى فضل
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

كشف لإعلامي هاني حتحوت عن أسرار اعتذر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن الانضمام لمنتخب مصر في معسكر شهر أكتوبر.

 

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يستفسر مع محمد صلاح عن موعد انضمامه للمنتخب وفوجيء أن صلاح أرسل له رسالة على "واتس آب" بقوله "آسف مش هقدر أجي"

 

محمد صلاح في مهمة الهدف الرابع أمام ليستر سيتي

 

يستضيف فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في اللقاء الذي يقام بينهما في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي.

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتطلع بقيادة نجمه محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي

 

وسكل محمد صلاح طوال مواجهات ليستر سيتي 3 أهداف في 4 مباريات فاز ليفربول في ثلاثة منها وتعادل في لقاء وحيد.

 

وقدم ليستر سيتي بداية جيدة هذا الموسم بعدما جمع 14 نقطة واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على الأندية الكبرى مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح اليوم محمد صلاح ليفربول ليستر سيتي الدوري الانجليزي اخبار محمد صلاح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status