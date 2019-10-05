رسالة نارية من محمد صلاح إلى فضل

كشف لإعلامي هاني حتحوت عن أسرار اعتذر محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن الانضمام لمنتخب مصر في معسكر شهر أكتوبر.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية إن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يستفسر مع محمد صلاح عن موعد انضمامه للمنتخب وفوجيء أن صلاح أرسل له رسالة على "واتس آب" بقوله "آسف مش هقدر أجي"

محمد صلاح في مهمة الهدف الرابع أمام ليستر سيتي

يستضيف فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي في اللقاء الذي يقام بينهما في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتطلع بقيادة نجمه محمد صلاح إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي

وسكل محمد صلاح طوال مواجهات ليستر سيتي 3 أهداف في 4 مباريات فاز ليفربول في ثلاثة منها وتعادل في لقاء وحيد.

وقدم ليستر سيتي بداية جيدة هذا الموسم بعدما جمع 14 نقطة واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على الأندية الكبرى مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.