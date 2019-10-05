انقضاء موسم الصيف دون حالات غرق بدمياط



قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه إنطلقت فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة بقرية أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد.



وأضافت المحافظ في تصريحات لها اليوم الجمعة، أنه شملت تلك القافلة التى استمرت على مدار يومين عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم الكشف على ٢١٠٠ مواطن كما تم تحويل ١٠٠ حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات فضلا عن إتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات.



وأكملت ان تلك القوافل التى يتم تنظيمها تباعا بقرى ومدن المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم السبت، أنه ولأول مرة بمدينة رأس البر ينتهى الموسم الصيفى لهذا العام بدون غرقى أو مفقودين وذلك مقارنة بالأعوام الماضية والتى كان يتجاوز بها أعداد الغرقى العشرات، مضيفة أنه تم تكثيف الجهود خلال الشهور الماضية لتأمين الشواطئ بالإضافة إلى إنتشار رجال ومعدات الإنقاذ والعمل الدائم نحو تقديم أفضل الخدمات لرواد المدينة الذين توافدوا عليها من كافة المحافظات.وعلى صعيد آخر، أكدت المحافظ أيضًا أنه وبالمقارنة بالأعوام الماضية تضاعف إيرادات بوابتى مدينة رأس البر بعد تطويرهما والعمل بالنظام الإلكتروني بهما لإحكام الرقابة على الايرادات الواردة، مشيرة إلى نجاح مشروع الطفطف بعد عودته هذا العام بإعتباره وسيلة انتقال ترفيهية كانت تتميز بها المدينة وتوقفت لعدة سنوات، كما صرحت الدكتورة منال عوض أن رأس البر قد شهدت أعمال التنسيق الحضارى لعدد من الشوارع والمناطق الرئيسية بها بهدف إستعادة مكانة المدينة بما يتناسب مع موقعها الفريد الذى حباها الله به.وقد أشادت محافظ دمياط بتلك الجهود والتى تعد إنجازا واضحا تفردت به المدينة خلال مدة قصيرة، حيث ثمنت جهود اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و نواب رئيس الوحدة المحلية وكذلك ممثلى شركة الإنقاذ وجميع القائمين على تلك الأعمال لما بذلوه من جهد لنجاح الموسم الصيفى لهذا العام.