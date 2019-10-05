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أسوان يبيع حقوق الرعاية لشركة بريزنتيشن

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
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أسوان يبيع حقوق الرعاية لشركة بريزنتيشن
الأهلي وأسوان
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علي نبوي
 
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أعلن نادى أسوان منح شركة بريزنتيشن حقوق رعاية فريق الكرة لموسم 2019 -2020 وذلك فى بيان رسمى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


وجاء نص البيان الرسمى كالتالى : "فى إطار حرص مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على حق ورغبة جماهيره فى متابعة فريقها بمسابقة الدورى الممتاز وما يمثله لها من تقدير وشعبية وجماهيرية واهتمام لمحافظة أسوان عاصمة الثقافة والشباب الإفريقى واستثمار منتج كرة القدم للترويج للمحافظة ، فلقد توصل نادى أسوان الرياضى إلى اتفاق مع الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم والراعية للكرة المصرية بريزنتيشن سبورت ينص على منح الحقوق التجارية والإعلانية للفريق الأول لكرة القدم للشركة الراعية".


وأضاف البيان : "كما تمت الموافقة على منح حقوق البث التليفزيونى الفضائى لمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019/2020 للشركة الراعية ، ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان على أن ماشهدته المفاوضات مع الشركة الراعية خلال الفترة السابقة كان بهدف السعى للتوصل نحو اتفاق يساهم فى حصول نادى أسوان على أفضل مزايا تسويقية ودعائية لمنتج كرة القدم بالنادى".


واختتم البيان: "ويقدر ويثمن نادى أسوان الرياضى كل الجهود والمساعى التى قدمتها عده أطراف من أجل إتمام هذا الإتفاق ودائما مايحرص نادى أسوان الرياضى على علاقاته المؤسسية مع كل مؤسسات الدولة طبقا لاعتبارات المسئولية المجتمعية بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحقق أمن وسلامة الجماهير والمجتمع.


ويلعب أسوان مع الأهلي في الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.


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