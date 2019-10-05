ديزني ترشح فيلم Avengers: Endgame لـ 12 جائزة أوسكار



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ديزني قدمت فيلمها للترشح لـ 12 جائزة من جوائز أوسكار، من ضمنها جائز أفضل فيلم باسم المنتج كيفين فيج، وأفضل إخراج باسماء مخرجي الفيلم الأخوين روسو، وأفضل نص سينمائي مقتبس باسم كتاب السيناريو كريستوفر ماركو وستيفان مكفيلي.



في حين تغيب النجم روبيرت داوني جونيور عن قائمة ترشيحات ديزني للأوسكار، حيث كان متوقعات أن تقدمه شركة ديزني ضمن ترشيحات أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية "توني ستارك" بالفيلم.



وبعد عرضه مطلع عام 2019 الجاري، نجح فيلم Avengers: Endgame في أن يصبح أكثر فيلم سينمائي تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما بحصده لـ 2.796 مليار دولار من عرضه على مستوى العالم.



ويعتبر فيلم Avengers: Endgame من الأفلام التي اختتمت بها شركة استديوهات مارفل، المرحلة الثالثة من عالم مارفل السينمائي، قبل أن يتم الإعلان عن الأعمال المقرر طرحها للمرحلة الرابعة.



وكانت قد أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.



وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.



وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.



ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.



ومسلسل WANDAVISION، الذي تشتق شخصياته من فيلم AVENGERS: AGE OF ULTRONE، وسيكون من بطولة إليزابيث أولسن وبول بيتاني، ويعرض في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.



ومسلسل LOKI، الذي تشتق أحداثه من شخصية لوكي من أفلام THOR، ويظهر في دور البطولة النجم توم هدلستون، ويعرض المسلسل في ربيع عام 2021 على قناة ديزني.



ومن الأفلام التكميلية، سيكون ضمن المرحلة الرابعة الجزء الثاني من فيلم DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دور البطولة بها النجم بينديكت كومبارباتش، وسيشاركه في بطولة الجزء الجديد النجمة إليزابيث أولسن وسيخرجه سكوت دريكسون، وسيكون الجزء الجديد بعنوان DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS.



وضمن أفلام المرحلة الرابعة، أول فيلم رسوم متحركة تشرف على إنتاجه استديوهات MARVEL بشكل مباشر، وهو فيلم WHAT IF...?، ويشارك في بطولته في أداء أصوات الشخصيات الرئيسية النجم جيفري رايت الذي يؤدي صوت شخصية The Watcher، ويعرض الفيلم على قناة ديزني +، في صيف عام 2021.



ومن المسلسلات أيضا، مسلسل HAWKEYE، الذي تشتق أحداثه من الشخصية التي تحمل نفس الأسم وسبق لها الظهور في أفلام AVENGERS من بطولة النجم جيرمي رينر، ويعرض في خريف عام 2021، على قناة ديزني.



ومما أسعد عشاق عالم MARVEL السينمائي عودة شخصية THOR في جزء رابع من بطولة النجم كريس هيمسورث، بالإضافة لعودة النجمة نتالي بورتمان في دورها الذي ظهرت به كحبيبة شخصية THOR، جين فوستر في الجزء الأول والثاني.



وسيخرج الفيلم الرابع لـ THOR، المخرج تياكا وايتيتي، الذي أخرج الجزء الثالث من السلسلة، وسيكون عنوان الجزء الرابع THOR: LOVE AND THUNDER، ويعرض في يوم 5 نوفمبر 2021.



كما ستتضمن المرحلة الرابعة من عالم MARVEL السينمائي، أول فيلم مخصص لشخصية BLACK WIDOW التي تجسدها النجمة سكارليت جوهانسن، وسيعرض في الأول من مايو 2020.



وأخيرا ستتضمن المرحلة الرابعة طرح مسلسل لشخصية صائد مصاصو الدماء، BLADE، والذي سيجسدها النجم الحاصل على الأوسكار ماهرشالا علي، ولم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لعرض المسلسل حتى الآن.



أعلنت شركة ديزني عن تقديمها لفيلم Avengers: Endgame ضمن أفلامها المرشحة للقائمة النهائية من ترشحيات جوائز أوسكار لعام 2020 القادم.