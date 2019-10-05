ريال مدريد يسعى للتخلص من لاعبه في الشتاء

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، التخلص من خدمات ماريانو دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.







وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الميرنحي لايرغب في استمرار اللاعب بين صفوفه، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية.





وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، ترغب في تقليل عدد اللاعبين الغير مشاركين بصفة أساسية عن طريق تسويقهم، للإستفادة من المقابل المادي في إجراء تعاقدات جديدة.





وخرج دياز، من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، منذ توليه المسئولية بسبب ضعف مستواه الفني، ووجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه، وهو ما يضعف بقائه.





ويرغب ريال مدريد، في الدخول بسوق الانتقالات الشتوية بشكل أقوى، عن طريق إبرام صفقات قوية ومميزة تساعد على تطوير مستوى الفريق مستقبلا.