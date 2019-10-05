تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم
السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل فريقه الذي سيواجه اليوم ضيفه ليستر سيتي في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب "الأتفيلد" بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليح".
ويبحث رجال المدرب كلوب لتحقيق الفوز الثامن على التوالي، وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان
خط الدفاع : أليسكندر أرنولاد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم
خط الهوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
ويبحث رجال المدرب كلوب لتحقيق الفوز الثامن على التوالي، وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان
خط الدفاع : أليسكندر أرنولاد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم
خط الهوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
Advertisements
- صلاح يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد في الظهور الرسمي الأول
- محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام ليستر وكوتينيو أساسي
- محمد صلاح أساسيا أمام ليستر سيتي
- محمد صلاح أساسي مع ليفربول أمام ولفرهامبتون في موقعة الحسم
- هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم (فيديو)
- عاجل- تشكيل ليفربول أمام تشيلسي.. صلاح يقود الهجوم
- تشكيل ناري لليفربول.. شاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف
- تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد
- محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد شيفيلد يونايتد
- تشكيل ناري لليفربول .. مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد ليفربول بث مباشر اليوم السبت 28-9-2019 فى الدوري الانجليزي HD
المزيد عن: ليفربول ليستر سيتيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر