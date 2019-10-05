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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي.. ثلاثي الرعب يقود الهجوم
ليفربول
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علي نبوي
 
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استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل فريقه الذي سيواجه اليوم ضيفه ليستر سيتي في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب "الأتفيلد" بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليح".

ويبحث رجال المدرب كلوب لتحقيق الفوز الثامن على التوالي، وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة الابتعاد في صدارة الترتيب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أليسكندر أرنولاد - ماتيب - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم

خط الهوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
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