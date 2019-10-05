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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي
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ماريان عيد
 
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قدم غبطة البطريرك إبراهيم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة عيد انتصار أكتوبر المجيد".

وأضاف: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملؤها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
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