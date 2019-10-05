طالبان تلتقي بمبعوث السلام الأمريكي لأول مرة منذ توقف المحادثات

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قال مسؤول في طالبان في وقت مبكر من يوم السبت، إن طالبان التقت بمبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد في العاصمة الباكستانية للمرة الأولى منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب ان اتفاق السلام لإنهاء حرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا اصبح "ميت" قبل شهر.



ولم يقدم سوى تفاصيل قليلة عن اجتماع يوم الجمعة بين خليل زاد ووفد طالبان بقيادة الملا عبد الغني برادار، المؤسس المشارك للحركة التي أطاح بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام.



ومع ذلك، فقد حرص المسؤولون الأمريكيون على القول إنه لا يوجد استئناف لمحادثات السلام، على الأقل ليس الآن في إسلام آباد.

لا يزال، الاجتماع مهمًا حيث تسعى الولايات المتحدة للخروج من حرب أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.



كان خليل زاد في إسلام آباد خلال معظم أيام الأسبوع، حيث التقى بكبار المسؤولين الحكوميين فيما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه اجتماعات متابعة عقدها في نيويورك خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. في ذلك الوقت التقى برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي كان يدعو لاستئناف محادثات السلام.



وصل وفد طالبان بقيادة الملا برادار - أحد أعضائه الأقوياء - بشكل منفصل إلى العاصمة الباكستانية لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين قالوا إنهم سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا السياسية المتعلقة بأكثر من 1.5 مليون أفغاني لا يزالون يعيشون كلاجئين في باكستان.



تم إلقاء القبض على بارادار في باكستان في عام 2010 في عملية مشتركة بين باكستان ووكالة الاستخبارات المركزية بعد أن فتح سرا محادثات السلام مع الرئيس الأفغاني آنذاك حامد كرزاي، في محاولة لتهميش باكستان وضد الاستراتيجية الأمريكية في ذلك الوقت، والتي لم تدعم المحادثات مع طالبان.



في عام 2018، تم إطلاق سراح بارادار من السجن لتسهيل محادثات السلام بعد تعيين خليل زاد للسلام الأمريكي في الوقت الذي سعت فيه واشنطن إلى الخروج من أطول مشاركة عسكرية أمريكية.



لا يزال هناك أكثر من 14000 جندي أمريكي في أفغانستان، وقد عبر ترامب مرارًا عن إحباطه من استمرار نشرهم، متذمرًا من أنهم اضطلعوا بواجبات حفظ الأمن في البلاد، وهي مهمة قال إن على الحكومة الأفغانية القيام بها.



خلال العام الماضي، أجرى خليل زاد تسع جولات من المحادثات مع طالبان في دولة قطر بالشرق الأوسط، حيث يحتفظ المتمردون بمكتب سياسي.



في أوائل سبتمبر، بدت الصفقة وشيكة، لكن تسببت جولة جديدة من العنف ومقتل جندي أمريكي في قيام ترامب بانهاء المحادثات بشكل مفاجئ، بما في ذلك إلغاء حفل توقيع اتفاق في كامب ديفيد، كان القليلون منهم على علم به.



ولم ترد تفاصيل حول الاجتماعات الباكستانية الجمعة.



خلال محادثات الدوحة، عقد خليل زاد وبرادار اجتماعات فردية وفي الأسابيع الأخيرة، سافرت طالبان إلى الصين وروسيا وإيران لحشد التأييد للعودة إلى المحادثات

