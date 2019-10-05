استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

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شهدت أسعار الأسمنت، اليوم السبت، 5 ـ 10 ـ 2019، في أسواق محافظة الإسماعيلية، حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات، الأسعار، وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 785 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 788 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 785 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 833 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 790 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 798 جنيهات للطن.



الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2275 جنيهًا، وسوبر سيناء 2290 جنيهًا، ورويال العادة 2300 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2270 جنيهًا للطن.



الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 702 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 705 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 702 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 702 جنيهًا للطن.



الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 855 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 850 جنيهًا للطن.



أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.



تعرف على طرق صناعة الأسمنت

صناعة الإسمنت تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتيجية والتنموية، لارتباطها بشكل مباشر بأعمال التعمير والإنشاء، حيث يستخدم الإسمنت بشكل أساسي في مواد البناء والخرسانة كمادة رابطة هيدروليكية، كما تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات البسيطة مقارنةً مع الصناعات الأخرى، حيث تعتمد صناعته على توفر المواد الخام التي تدخل في تركيبه، وعادةً ما تنشأ مصانع الإسمنت بالقرب من مصادر المواد الخام، لتوفير تكلفة النقل.



الأسمنت وطرق صناعته

مراحل صناعة الإسمنت استخراج المواد الأولية من المقاليع والمحاجر، نقل المواد الأولية باستخدام أشرطة ناقلة أو سيارات إلى المصنع. طحن المواد الأولية، وفقًا لنسب مدروسة، وتحليلات كيميائية، لزيادة مساحة سطح الحبيبات، وتصبح جاهزةً لدخول التفاعلات الكيميائية، حرق المواد الأولية المطحونة في أفران دوارة، على درجات حرارة عالية، وتحويلها إلى كلنكر.



تعرف على المواد الخام في صناعة الأسمنت

المواد الخام الأولية في صناعة الإسمنت حجر جيري، طفلة، رمل السيليكات، أتربة سطحية، أتربة بوكيست، أكاسيد حديد تستخدم كعوامل مذيبة، جبس، طرق صناعة الإسمنت الطريقة الرطبة: تكسير المواد الخام، من سيليكات، وحجر جيري، وطين، وأتربة سطحية باستخدام الكسارات، ونقلها إلى المصنع لتخزينها في مناطق مكشوفة أو مغطاة، واستخدامها لاحقًا، طحن المواد الخام، باستخدام طواحين معلقات، وخلطها بالماء، وتستمر عملية الطحن حتى يصبح قوام المواد الخام ناعمًا، نقل المواد المطحونة الموجودة في المعلقات إلى صوامع التخزين، لضبط الشكل النهائي، والحصول على مزيج متجانس، أخذ عينة من المزيج بشكل دوري، وفحصها، للتأكد من مطابقة المزيج للمواصفات المطلوبة.



أحواض الطواحين في صناعة الحديد

نقل المزيج إلى أحواض المعلقات، وهناك تحوله الطواحين إلى مزيج متجانس. سحب المزيج المتجانس الموجود داخل المعلقات من داخل الحوض إلى فتحة تغذية الفرن الدوار، وهو عبارة عن فرن أسطواني طويل، مائل بشكل بسيط عن المستوى الأفقي لدفع محتويات الفرن أثناء الدوران إلى الأمام، ومبطن بطوب حراري من الداخل. تجفيف المزيج داخل الفرن بفعل غازات احتراق عالية، ثم تبريد الكلنكر بواسطة مبرد هوائي. نقل المزيج الجاف إلى طواحين كور، وإضافة الجبس إليه، وطحنه بشكل نهائي.



تعبئة الأسمنت في الأكياس

وبعد ذلك تكسير المواد الخام باستخدام الكسارات، ونقلها إلى المصنع لتخزينها، تجفيف المواد الخام في مجفف دوار من خلال تعريضها للهواء الساخن الناتج عن تشغيل الفرن. طحن المواد الخام في الطواحين، ثم نقلها إلى صوامع التخزين، لطحنها بشكل متجانس، باستخدام عمليتي الرص والسحب.