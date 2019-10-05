هونج كونج تناشد الجمور لنبذ العنف بعد أعمال الشغب



طلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في العديد من المناطق في هونغ كونغ وسط تجمعات متعددة تتحدى الحزب الشيوعي الصيني حيث يحتفل بمرور 70 عامًا على حكمه.



شكل العشرات من ضباط الشرطة طوقًا أمنيًا، مدعومًا بشاحنة خراطيم المياه، لمنع المتظاهرين من التقدم إلى مكتب الاتصال في بكين في المدينة.



وقعت معارك بين مئات من المتظاهرين يرتدون ملابس سوداء والشرطة في مواقع متعددة، وتحولت الشوارع إلى ساحات القتال. أطلقت الشرطة عدة جولات من الغاز المسيل للدموع على مناطق وونغ تاي سين وشا تن وتوين وان وتوين مون بينما ألقى المحتجون قنابل الغاز والطوب وغيرها من الأشياء في اتجاههم.



وقالت الشرطة إن المحتجين استخدموا السوائل المسببة للتآكل في بلدة تون مون، مما أدى إلى إصابة الضباط وبعض المراسلين.



كانت المدينة بالفعل تحت إجراءات أمنية مشددة، وتم إغلاق المزيد من محطات المترو مع انتشار العنف.



يمهد المتظاهرون الشوارع وسط هونغ كونغ بأوراق بنكية مزيفة يستخدمونها عادة في الجنازات، حيث يرمونها في الهواء أثناء سيرهم باللون الأسود.



كانت الاوراق تعبيرًا واضحًا عما يقول الكثير من المحتجين أنه يوم حداد بالنسبة إليهم، بينما يحتفل القادة الشيوعيون في بكين بـ70 عامًا في السلطة.



خرجت تجمعات متعددة في هونج كونج في تحد لحظر الشرطة، حيث اعرب مؤيدون للديمقراطية عن غضبهم من الحكومة المركزية في الصين، والتي يقولون إنها تقوض الحريات في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



وقالت كينج تشان، ربة منزل تبلغ من العمر 57 عامًا خرجت للاحتجاج مع زوجها، "إنهم يخنقون رقابنا حتى لا نتنفس هواء الحرية".



و خرجت عدة مسيرات أصغر في مناطق أخرى. في ثلاث مناطق على الأقل، طاردت شرطة مكافحة الشغب مئات المحتجين، لكن أعاد المتظاهرين تجميع صفوفهم لاحقًا.

حظرت الشرطة المظاهرات اليوم الثلاثاء وسط خوف من الفوضى في اليوم الوطني للصين.

قال الناشط لي تشوك يان "اليوم خرجنا لنقول للحزب الشيوعي أن أهالي هونج كونج ليس لديهم ما يحتفلون به.. نحن نحزن أنه خلال 70 عامًا من حكم الحزب الشيوعي، يتم حرمان الناس في هونغ كونغ والصين من الحقوق الديمقراطية. سنواصل القتال".

تم إغلاق العديد من مراكز التسوق في جميع أنحاء هونغ كونغ وسط مخاوف من الفوضى. دعت الملصقات في المدينة إلى الاحتفال بذكرى 1 أكتوبر ك "يوم الحزن".



وقال بوب وونج، البالغ من العمر 40 عامًا، وهو يرتدي قميصًا أسود وجينزًا داكنًا، إن ملابسه تعبر عن "الحداد" على "وفاة مستقبل هونغ كونغ".



و اعربت بلاك إيفون نغ، 67 عامًا، عن غضبها من اعتقال العديد من الشباب في الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر، قائلة "نحن لا نحتفل باليوم الوطني".



تم تعليق جميع خدمات مترو الانفاق والقطارات واصطفت الطوابير لدي ماكينات البنوك التي أغلقت أبوابها بينما شهدت هونج كونج مزيد من الاحتجاجات يوم السبت بعد ليلة أخرى من أعمال العنف المتصاعدة.كان إغلاق شبكة MTR بأكملها التي تتعامل مع أكثر من 4 ملايين رحلة يوميًا، بما في ذلك الخط السريع المؤدي إلى مطار هونغ كونغ الدولي، بمثابة اضطراب كبير واستثنائي تمامًا للمنطقة التي لا تستريح عادةً ولكنها الآن منغمة ومضطربة تصل إلى 7.5 مليون اشخاص.تتصاعد الاحتجاجات التي يقودها الشباب وسط موجة غضب عارمة من الغضب المناهض للحكومة والمناهضة للصين، وقد اغرقت الاحتجاجات التي يقودها الشباب المركز الدولي للتجارة والتمويل في أعمق أزمة منذ أن تحولت المنطقة من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.وقال كيفن كوي، وهو سائح من البر الرئيسي للصين كان يعتزم زيارة ديزني لاند عقب اكتشاف اغلاق محطة مترو الأنفاق في وسط هونغ كونغ، "لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان.. هذا أمر مزعج للغاية."بعد هجمات الحريق العمد الواسعة النطاق والنهب والقتال مع الشرطة والضرب، ناشدت الحكومة يوم السبت تغييرًا علنيًا في المواقف ضد أعمال الشغب.و اوضح جون لي، وزير الأمن الحكومي، ان عدم إدانة العنف، تجعل الناس يؤججونه.و اضاف "ما يشعل العنف هو دعم الناس لهذه الأعمال.. المهم هو أن يخرج الجميع ليقولوا" لا، لن يقبل المجتمع العنف".