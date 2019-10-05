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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في أسواق الإسماعيلية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
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هشام إسماعيل
 
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رصدت بوابة الفجر، اليوم السبت، 5ـ 10 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 7 الى 8 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيها، والعنب من 3 إلى 6 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.

استقرار أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل كيلو الطماطم4، و5 جنيها، والبطاطس 5،و6 جنيها، وسجل كيلو الخيار6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والباذنجان القاروص الأبيض، والأسود 7 جنيهات، والبامية 12 جنيها، والبصل الأحمر الصعيدى 4 جنيهات، والأبيض الفلاحى 5 جنيهات، والفلفل الرومى 6 جنية،والمتوسط 4 جنيهات، والباذنجان الرومى (نظر الصيام الأخوة الأقباط) 6 جنيهات، والكرنب 7 إلى 10 جنيهات الواحدة وفق النوعية والحجم، والقرنبيط من 5 إلى 7 جنيهات بحسب الحجم، والليمون 12 جنيها، والفاصوليا الخضراء 9 جنيهات.
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