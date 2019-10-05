بعد طرحها بأسبوع.. تعرف على عدد مشاهدات "سقفة"

حققت أغنية "سقفة" ا لأغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي أكثر من 1,261,602 مشاهدة، بعد طرحها في 27 سبتمبر الماضي.





واقتنصت الأغنية المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب، فور طرحها قبل أن تفقد مركزها لصالح فيديوهات أخرى.





وأجمعت أغلب التعليقات على أن الفنان خالد الصاوي، نجم الأغنية بالرغم من أن ظهوره لم يتجاوز الثانيتين.





وتقول كلمات الأغنية:





من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات





‎ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة





‎دي أحلي اوقات





‎مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم





‎والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض





‎ومهما يكون





وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎على حب الفن بنتجمع مع بعض





‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عالارض





‎من حلم صغير دي الدنيا شافتنا





‎دي السما سقفنا والجونة ارضنا عالبحر دي لمتنا





‎وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة





‎مين قال التالتة تبقى تابتة





‎لسه أحلي سنين قدام





‎وسقفة سقفة سقفة





‎واقفين مع بعض أحلي واقفة





‎والدنيا علينا شاهدة شايفة





‎حلمنا اتحول افلام





‎طب ثانية ثانية واحدة





‎مع بعض نغني تبقى أحلي





‎هنقولها وللسنة اللي جاية





‎حلمنا اتحول أفلام





عن الأغنية





الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان.





وتم تصويرها داخل كواليس الدورة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الفنانين.





الفنانين المشاركين في الأغنية



