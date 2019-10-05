ياسمين صبري تكشف حقيقة إنجابها طفلة

وفي رد منها على كل الشائعات الماضية التي تحدّثت منذ سنوات عن أن الفنانة أم لطفلة تعيش مع طليقها خارج مصر، نفت صبري الأمر بشكل قاطع، وأكدت أنها ليس لديها ابنة.

نية الاستقرار بالخارج

كما فجرت ياسمين مفاجأة حول نيتها الاستقرار خارج مصر، بعدما أكدت أنها تحب السفر وقريبا ستعيش خارج مصر، دون أن توضح إن كان الأمر يعني ابتعادها عن مجال التمثيل أم أنها ستغير فقط محل إقامتها.





وأوضحت ياسمين صبري أنها تفضل الحياة العائلية على الفن، كما أن لندن هي أقرب مكان إلى قلبها.





إطلالتها في الجونة





وحول الانتقادات التي وجهت لها بخصوص إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، أكدت ياسمين أنها لم تنزعج أبدا من تعليقات الجمهور.





أحلام تطرح سؤالا





إلى ذلك تلقت ياسمين صبري سؤالا من الفنانة الإماراتية أحلام حول ما إذا كانت فخورة بنفسها أم لا، وأجابت ياسمين بكون السؤال يأتي من شخص مميز، إلا أن الطريق ما زال طويلا.



