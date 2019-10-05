ياسمين صبري تكشف حقيقة إنجابها طفلة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تلقت الفنانة ياسمين صبري عددًا من الأسئلة عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنسجترام".
يشار أنها خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتى"،وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج
بطولة ياسمين صبري ، وفاء عامر ، أحمد حلاوة ،إدوارد ،أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، جمال سليمان.
لمحات من حياتها الشخصية
كان تحلم أن تصبح مذيعة مشهورة، ولم يكن هدفها التمثيل، قررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، اتجهت لقناة الحياة وعملت كمراسلة فيها ، وبعد فترة تركت المراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها من خلال اشتراكها في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت"، وتم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها،بعد فترة تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل للإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتعمل فى مجال الإعلانات، عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة،تعرفت على مساعدة مخرج فقامت بترشيحها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، اتجهت ياسمين إلى القاهرة من أجل التحضيرات اللازمة للبرنامج، وتمكنت من العمل فى البرنامج، بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالا هاتفيا من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014.
وأجابت صبري عن هذه الأسئلة التيوكان من بينها سؤال يتعلق بابنتها.
ياسمين تنفي الشائعات
وفي رد منها على كل الشائعات الماضية التي تحدّثت منذ سنوات عن أن الفنانة أم لطفلة تعيش مع طليقها خارج مصر، نفت صبري الأمر بشكل قاطع، وأكدت أنها ليس لديها ابنة.
نية الاستقرار بالخارج
كما فجرت ياسمين مفاجأة حول نيتها الاستقرار خارج مصر، بعدما أكدت أنها تحب السفر وقريبا ستعيش خارج مصر، دون أن توضح إن كان الأمر يعني ابتعادها عن مجال التمثيل أم أنها ستغير فقط محل إقامتها.
وأوضحت ياسمين صبري أنها تفضل الحياة العائلية على الفن، كما أن لندن هي أقرب مكان إلى قلبها.
إطلالتها في الجونة
وحول الانتقادات التي وجهت لها بخصوص إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، أكدت ياسمين أنها لم تنزعج أبدا من تعليقات الجمهور.
أحلام تطرح سؤالا
إلى ذلك تلقت ياسمين صبري سؤالا من الفنانة الإماراتية أحلام حول ما إذا كانت فخورة بنفسها أم لا، وأجابت ياسمين بكون السؤال يأتي من شخص مميز، إلا أن الطريق ما زال طويلا.
مشاركة ياسمين فى دراما رمضان
يشار أنها خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتى"،وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج
بطولة ياسمين صبري ، وفاء عامر ، أحمد حلاوة ،إدوارد ،أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، جمال سليمان.
لمحات من حياتها الشخصية
كان تحلم أن تصبح مذيعة مشهورة، ولم يكن هدفها التمثيل، قررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، اتجهت لقناة الحياة وعملت كمراسلة فيها ، وبعد فترة تركت المراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها من خلال اشتراكها في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت"، وتم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها،بعد فترة تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل للإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتعمل فى مجال الإعلانات، عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة،تعرفت على مساعدة مخرج فقامت بترشيحها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، اتجهت ياسمين إلى القاهرة من أجل التحضيرات اللازمة للبرنامج، وتمكنت من العمل فى البرنامج، بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالا هاتفيا من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014.
عند مقابلة ياسمين صبري مع الفنان محمود عبد العزيز لأول مرة، لاحظت استقباله لها بشكل مختلف، وبدأ يتحدث معها عن الإسكندرية التي ينتمي إليها هو أيضاً. كانت جلسة تعارف بينهما ، ورشحها للقيام بدور ابنته "صافي"، وحققت من خلال هذا الدور نجاحاً كبيراً، وقدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا، لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض أول بطولة مطلقة فى رمضان 2019.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر