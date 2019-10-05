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3 مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الشتاء

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
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3 مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الشتاء
بيريز وزيدان
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أحمد عصام
 
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يسعى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن هناك 3 مرشحين لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض ويفاضل زيدان بين الثلاثي خلال الأيام المقبلة للتحدث مع ناديه قبل الميركاتو الشتوي.


ويعد الثلاثي المرشح هم كريستيان ايريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، ودوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، وإيدواردو كامافينجا لاعب استاد رين الفرنسي.


وكان قد تعادل فريق ريال مدريد مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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