3 مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الشتاء



يسعى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن هناك 3 مرشحين لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض ويفاضل زيدان بين الثلاثي خلال الأيام المقبلة للتحدث مع ناديه قبل الميركاتو الشتوي.





ويعد الثلاثي المرشح هم كريستيان ايريكسن لاعب توتنهام هوتسبير، ودوني فان دي بيك لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي، وإيدواردو كامافينجا لاعب استاد رين الفرنسي.