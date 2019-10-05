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وفاة نجم شهير بعد صراع مع مرض السرطان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:49 ص
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وفاة نجم شهير بعد صراع مع مرض السرطان
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وافت المنية الممثل التركي طارق أونلو أوغلو، عن عمر ناهز 61 سنة، بعد صراع مع سرطان الرئة.

ويعد طارق أوغلو، أحد نجوم مسلسل "وادي الذئاب" بدور "نجمي".

بداية أزمته الصحية

وغادر أونلو أوغلو، الحياة إثر أزمة صحية ألمت به في أيلول (سبتمبر) الماضي، إثر مرض رئوي حاد عانى منه خلال فترة علاج طويلة.

أشهر المسلسلات التي شارك فيها

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها: "الأب" عام 2007، "كاسر الأمواج" في 2008، "أمي الملاك" في مواسم 2008-2010، و"قصة يوسف" في 2014، و"قطاع الطرق لن يحكموا العالم" في موسمي 2015-2016.

نبذة عن الراحل

وولد أوغلو في 16 تشرين الثاني 1957 في ولاية إزمير التركية، تخرج من مدرسة إزمير ناميك كمال الثانوية، وقد التحق بالمعهد الحكومي بجامعة هاسيتيب في أنقرة.



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