ظهور نادر لابنتي هاني سلامة (صورة)

ظهر الفنان هاني سلامة، برفقة زوجته بريهان، وابنتيه مريم ومليكة، في صورة إلتقطت لهم على هامش أحد العروض الترفيهية بالقاهرة.





أسرة هاني سلامة بعيدة عن الأضواء





ومن المعروف أن سلامة يحرص على إبقاء أفراد أسرته وأولاده وحياته الأسرية بعيدًا عن الأضواء.





ولا تظهر ابنتي سلامة في الأضواء بشكل عام ولا يعرفهما الكثير من جمهور والدهما، لكن هاني فاجأ بهذه الصورة جمهوره وتخلى عن حرصه الزائد حول هذا الأمر.





آخر أعمال هاني رمزي





يذكر أن هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "قمر هادي" وشاركه البطولة داليا مصطفى، يسرا ‏اللوزى.





مهرجان همسة للآدب والفنون





ومؤخرًا كرمت إدارة مهرجان همسة للآدب والفنون في دورته السابعة، اليوم الأربعاء عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان هان سلامة.

ومن بين المكرمين الفنان هادي الجيار وتنادي مهنى ومحمود البزاوي إدوارد وهبة مجدي.

يذكر أن الدورة السابعة من مهرجان "همسة" باسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي.











