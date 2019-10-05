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برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
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برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان
انتر ميلان
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة استغل مواجهته الأخيرة مع إنتر ميلان الإيطالي وذلك لمُراقبة ثلاثة من نجوم النادي الإيطالي.

وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن كشافي برشلونة تعمدوا متابعة كلا من السلوفاكي ميلان سيكرينيار نجم الدفاع والإيطالي ستيفانو سينسي نجم خط الوسط والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الهجوم.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن برشلونة سيستعيد نجمه الموهوب أنسو فاتي في مواجهة نظيره أشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنسو فاتي أكمل تدريبات اليوم بشكل طبيعي وكل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهز لمباراة أشبيلية.

يذكر أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.
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