برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة استغل مواجهته الأخيرة مع إنتر ميلان الإيطالي وذلك لمُراقبة ثلاثة من نجوم النادي الإيطالي.





وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن كشافي برشلونة تعمدوا متابعة كلا من السلوفاكي ميلان سيك رينيار نجم الدفاع والإيطالي ستيفانو سينسي نجم خط الوسط والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الهجوم.



وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن برشلونة سيستعيد نجمه الموهوب أنسو فاتي في مواجهة نظيره أشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنسو فاتي أكمل تدريبات اليوم بشكل طبيعي وكل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهز لمباراة أشبيلية.