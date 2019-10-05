ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريق كوميديا بريطاني شهير يحتفل بذكرى تأسيسه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
Advertisements
فريق كوميديا بريطاني شهير يحتفل بذكرى تأسيسه
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

سيتجمع محبو الفريق الكوميدي البريطاني مونتي بايثون اليوم في لندن للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الفريق.

وسيرتدي المحتفلو زي المواطن الريفي كما جسده أعضاء الفريق في أعمالهم فيما يوصف بأنه حدث "هزلي بشدة".

موسوعة جينيس

وارتدى عشاق الفريق أحذية مطاطية طويلة وسترات دون أكمام وسراويل مرفوعة لأعلى وربطوا رؤوسهم بمناديل حيث يحاولون الانضمام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع من الأشخاص الذين يرتدون ملابس شخصية المواطن الريفي.

مسلسل فلاينج سيركس

وبدأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في بث مسلسل (فلاينج سيركس) لفريق مونتي بايثون في الخامس من أكتوبر عام 1969. 

وكان الفريق يضم الممثلين جراهام تشابمان ومايكل بالين وجون كليس وإريك أيدل وتيري جونز إلى جانب الممثل والمخرج تيري جيليام.

فعاليات وعروض الاحتفال

ومن المنتظر أن يشمل الاحتفال فعاليات وعروضا خاصة تتضمن عرض نسخة مرممة من مسلسل (فلاينج سيركس) إلى جانب عرض أفلام الفريق مثل ”حياة براين“ (لايف أوف براين).

وقال الفريق في بيان صحفي ”ظل فريق بايثون موجودا لأننا نعيش في عالم شديد العبثية. العبثية الشديدة باتت معبرة عن عالمنا الآن أكثر من أي وقت مضى“.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
الأهلي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
المقاولون العرب
وادي دجلة
-
x
17:30
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:00
-
الهلال
العدالة
-
x
17:05
-
الشباب
الفيحاء
-
x
17:20
-
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
16:00
-
غرناطة
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
ليفربول
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
-
x
16:00
-
أستون فيلا
بيرنلي
-
x
16:00
-
إيفرتون

DMCA.com Protection Status