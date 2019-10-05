موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم السبت 5/10/2019 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية اليوم السبت 5 أكتوبر 2019 إلى استاد الأمير محمد بن فهد في الخامسة مساءً لمتابعة مباراة الهلال والاتفاق في الجولة السادسة من الدوري السعودي.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة الهلال والاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة KSA Sport

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر، حيث حقق الهلال فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف بعد تأخره بهدف أمام السد القطري في مباراة ذهاب نصف نهائي في بطولة دوري أبطال أسيا ليضع قدمًا في نهائي البطولة القارية. أما في الجانب المحلي، فيتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري، حيث استطاع حصد 13 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة وخمس نقاط عن النصر صاحب المركز السادس. أما الاتفاق فيقدم موسم جيد حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من خمس مباريات، حيث فاز في مبارتين وخسر 3 مباريات، وكانت آخر مباريات الاتفاق في الدوري أمام أبها وخسروا هذا اللقاء بهدف نظيف.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

خط الدفاع : ياسر الشهراني وعلي البليهي وجانج هيون سون -ومحمد البريك

خط الوسط : سلمان الفرج ومحمد كنو وسالم الدوسري

خط الهجوم : سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس





أما الاتفاق فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع : أسامة الحدادي وعبدالله الخطيب وسيدريك يامبيري وسعد آل خيري

خط الوسط : إبراهيم محنشي وعلي هزازي وفواز الطريس

خط الهجوم : روجيرينيو ونعيم السليتي وسوليمان دوكارا





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم في الدوري السعودي، حيث تُذاع المباراة في الخامسة مساءً في اليوم السبت عبر شبكة قناة KSA Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد كانو سبورت على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA Sport.





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